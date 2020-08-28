Ізраїльські науковці створили штучний інтелект для захисту лікарень від кібератак



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Команда дослідників вже успішно протестувала вказану технологію з пристроями, які роблять комп’ютерну томографію

Нова технологія може захистити медичні апарати від, зокрема, кібератак та багів від програмного забезпечення

Ізраїльські науковці створили технологію на основі штучного інтелекту, яка захистить медичні пристрої від кіберзагроз. Про це повідомляє Сіньхуа.

За словами дослідників з університету Бен Гуріона, нова технологія може захистити медичні апарати від, зокрема, кібератак та багів від програмного забезпечення.

Серед пристроїв, які буде захищати штучний інтелект, є апарати, що проводять комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію та ультразвукові апарати, які контролюються комп’ютером.

Кібератаки на такі пристрої можуть призвести до надмірного опромінення та маніпуляції з медичними знімками.

Зазначається, що команда дослідників вже успішно протестувала вказану технологію з пристроями, які роблять комп’ютерну томографію.

Як повідомлялося, програміст із Ванкувера Мурат Айфер розробив штучний інтелект, який може відповідати на запитання філософського характеру.