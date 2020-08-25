Єврокомісія домовилася вже з п'ятим розробником про придбання вакцини від коронавірусу



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Ми інвестуємо у компанії, які використовують різні технології, аби збільшити наші шанси отримати безпечні та ефективні вакцини - ЄС

Євросоюз планує закупити в американської компанії Moderna 80 мільйонів доз від імені усіх країн-членів

Європейська комісія завершила попередні перемовини про закупівлю майбутньої вакцини від коронавірусу в американської компанії Moderna. Про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що надалі з компанією буде підписано угоду про контрактування вакцини (Advance Purchase Agreement).

ЄС планує закупити у Moderna 80 мільйонів доз від імені усіх країн-членів, а також законтрактувати наперед ще 80 млн доз, якщо після усіх стадій випробування вакцини буде підтверджено її безпечність та ефективність.

«Ми інвестуємо у компанії, які використовують різні технології, аби збільшити наші шанси отримати безпечні та ефективні вакцини. Ми продовжуємо перемовини з іншими виробниками», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Moderna є вже п’ятою компанією, з якою ЄС завершив попередні перемовини або має укладену угоду.

Раніше у липні-серпні ЄС провів попередні перемовини з Sanofi-GSK, Johnson & Johnson і CureVac, а з AstraZeneca вже підписали угоду про контрактування майбутньої вакцини.

Нагадаємо, ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою.

До відома, у світі станом на 25 серпня з початку пандемії коронавірусу Сovid–19 кількість інфікованих досягла 23 572 494. З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 801, одужали – 15 257 751 осіб. При цьому найбільше випадків Covid–19 зареєстровано: в США – 5 739 266 (число жертв – 177 248, що вилікувалися – 2 020 774), на другому місці опинилася Бразилія – 3 622 861 заражених (померлих – 115 309, вилікувалися – 2 976 256), на третьому – Індія з 3 106 348 хворими (померлих – 57 542, видужали – 2 338 035).