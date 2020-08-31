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    У світі

    Індія звинуватила Китай у провокації в Гімалаях

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    <p>Дії китайських військ порушили попередні домовленості, досягнуті в ході переговорів, спрямованих на зменшення напруженості на кордоні, відзначають у Делі</p> - Індія звинуватила Китай у провокації в Гімалаях

    Дії китайських військ порушили попередні домовленості, досягнуті в ході переговорів, спрямованих на зменшення напруженості на кордоні, відзначають у Делі

    МЗС Китаю відкинуло звинувачення офіційного Делі в перетині Народно-визвольною армією Китаю лінії неформального кордону

    Військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю здійснили провокаційні дії поблизу індійського регіону Ладакх у Гімалаях.

    Про це в понеділок, 31 серпня, заявив індійський уряд, повідомило видання Financial Times.

    «Уряд Індії прийняв заходи, щоб зміцнити свої позиції і перешкодити агресивним намірам Китаю», – йдеться в заяві. Інформація про жертви інциденту відсутня.

    Останні дії китайських військ порушили попередні домовленості, досягнуті в ході переговорів, спрямованих на зменшення напруженості на кордоні, відзначають у Делі.

    МЗС Китаю відкинуло звинувачення офіційного Делі в перетині Народно-визвольною армією Китаю лінії фактичного контролю – неформального кордону між сторонами.

    Зазвичай індійські та китайські прикордонні патрулі не застосовували вогнепальну зброю під час зустрічей із 1993 року, що є частиною домовленостей для запобігання ненавмисних бойових дій на кордоні.

    Але після зіткнень у червні, коли загинули військові, індійська армія заявила про те, що більше не буде дотримуватися колишніх домовленостей.

    МЗС армія Китай військові Індія кордон
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