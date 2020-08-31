В Індії зафіксували світовий антирекорд за добовою кількістю хворих на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Індії добовий показник інфікувань перевищує 75 тисяч вже четвертий день поспіль

Уряд Індії продовжує пом'якшувати карантинні заходи

У неділю, 30 серпня, в Індії позитивний результат тесту на наявність нового типу коронавірусу Covid-19 отримала 78 761 людина.

Це найвищий зафіксований від початку пандемії добовий показник зараження у світі, повідомляє The Associated Press із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Також минулої доби в країні зареєстрували ще 948 летальних випадків, пов'язаних із SARS-CoV-2.

Зазначається, що в Індії добовий показник інфікувань перевищує 75 тисяч вже четвертий день поспіль. За темпами поширення Covid-19 країна випереджає усі світові держави.

Водночас уряд продовжує пом'якшувати карантинні заходи. Зокрема, на початку вересня в країні відновить роботу метрополітен, а містам знову дозволять проводити спортивні та релігійні масові заходи. Водночас школи та коледжі залишаться закритими до жовтня.

Тим часом експерти попереджають, що вересень для країни може бути найскладнішим.

Від початку пандемії в Індії нову коронавірусну інфекцію підхопили понад 3,5 млн людей. З них 63 498 - померли від ускладнень захворювання, тоді як ще понад 2,7 млн - вилікувалися.