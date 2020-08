У Китаї внаслідок обвалу будівлі ресторану загинули 17 осіб

На місці триває рятувальна операція і розбір завалів

Щонайменше 17 осіб загинули в результаті обвалу двоповерхової будівлі ресторану в місті Ліньфень в китайській провінції Шаньсі.

Про це повідомляє Xinhua.

З-під уламків зруйнованої будівлі витягли 45 осіб, в тому числі тіла 17 загиблих. 28 осіб отримали травми, семеро з них перебувають у важкому стані.

NEW: A two-floor restaurant collapsed in Xiangfen County of Shanxi Province in north China, with 33 people rescued, of which 5 were killed and one was seriously injured. About 4 remain missing. The search operation is still underway. pic.twitter.com/cdsNzUJLpX