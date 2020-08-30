Індія відмовилася брати участь у російських військових навчаннях



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Міноборони Індії повідомило, що не братиме участі у навчаннях «Кавказ-2020» у Росії

Індія відмовилася від участі в навчаннях, оскільки на них буде представлений військовий контингент Китаю і Пакистану – ЗМІ

Міноборони Індії повідомило, що не братиме участі у навчаннях «Кавказ-2020» у Росії. Про це повідомляє індійське оборонне відомство у Twitter.

«З огляду на пандемію, і пов’язані з цим труднощі в навчаннях, включаючи організацію логістики, Індія вирішила не відправляти контингент цього року на «Кавказ-2020». Про це повідомлено російській стороні», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що за офіційною версією відмова від навчань продиктована епідемією коронавіруса, російські ЗМІ з посиланням на індійські джерела повідомляють, що країна відмовилася від участі в навчаннях, оскільки на них буде представлений військовий контингент Китаю і Пакистану, з якими у Індії триває конфлікт.

В червні близько 20 індійських військових були вбиті під час зіткнення з китайськими військами в спірних прикордонних західних Гімалаях. Цей інцидент став першим смертельним зіткненням в прикордонному районі за останні 45 років.

Нагадаємо, 28 серпня, шість бомбардувальників ВПС США B-52 Stratofortress 28 серпня здійснюють обліт всіх 30 країн-членів НАТО, тренуючись разом з військово-повітряними силами союзників.

Як повідомлялося, північне командування збройних сил США повідомило, що біля берегів Аляски сплив російський підводний човен. У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають.

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