Індія відмовилася брати участь у російських військових навчаннях

Індія відмовилася від участі в навчаннях, оскільки на них буде представлений військовий контингент Китаю і Пакистану – ЗМІ

Міноборони Індії повідомило, що не братиме участі у навчаннях «Кавказ-2020» у Росії. Про це повідомляє індійське оборонне відомство у Twitter.

«З огляду на пандемію, і пов’язані з цим труднощі в навчаннях, включаючи організацію логістики, Індія вирішила не відправляти контингент цього року на «Кавказ-2020». Про це повідомлено російській стороні», – йдеться у повідомленні.

