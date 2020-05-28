Інститут у Польщі організовує дискусію про злочини Сталіна



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Книга професора Нормана Наймарка «Геноциди Сталіна»

Приводом для дискусії стала книжка професора Нормана Наймарка «Геноциди Сталіна»

Інститут Пілецького організовує дебати, присвячені злочинам Сталіна. Зустріч відбудеться за участю істориків та юристів, а претекстом для дискусії стала книжка професора Нормана Наймарка «Геноциди Сталіна». Про це повідомляє Польське радіо.

Керівник міжнародних проєктів в Інституті Пілецького Ерик Габовський наголошує, що книжка є своєрідним оглядом трагічних наслідків правління лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна.

Починаючи зі злочинів скоєних у 30-тих роках, через Другу світову війну та повоєнний час, професор Наймарк представляє злочинну політику Сталіна як процес, систематичну дію протягом усього правління кремлівського диктатора.

«Для Нормана Наймарка особиста роль Сталіна є вирішальною як у політичному програмуванні незліченних вбивств, так і в спробі зрозуміти суть його геноцидного режиму», - вказує Ерик Габовський.

Предметом дискусії в Інституті Пілецького буде, серед іншого, аналіз злочинів, за які відповідав Сталін у контексті їх кваліфікації. «Чи Голодомор, Катинь, масові розстріли та депортації, польську операцію НКВС, - чи можна вважати ці злочини геноцидом? Якою була роль самого Сталіна у формуванні та керуванні цією злочинною політикою», - пояснює керівник міжнародних проєктів в Інституті Пілецького.

Під час дискусії також обговорюватимуть те, як на «імперію зла» дивляться американці, мешканці Західної Європи, і як оцінюють політику Сталіна мешканці Центрально-Східної Європи.

Дебати розпочнуться о 20.00 (за Варшавою), їх можна послухати за посередництвом zoom.