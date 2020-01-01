Степан Бандера не вітав з новим роком ні Гітлера, ні Сталіна
«Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою»
Першого січня — 111 років від народження провідника ОУН та ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандери. З кожним роком його боротьба та його філософія привертають все більше уваги, а його слова набирають все більшого значення.
«Хто будує на невластивих для нашого ґрунту світоглядових підвалинах, той, навіть при добрій волі й найкращих змаганнях, не поставить нічого тривкого, тільки помножить руїни».
Під час Революції Гідності ми визначили наші фундаментальні принципи, на яких будуємо наше суспільство, нашу державу: свобода, справедливість, гідність. Це об'єднує нас, як українців. Мають значення назви вулиць і пам‘ятників, біля яких ми збираємось. Це впливає на наш світогляд, на цінності й принципи, на яких не лише базуємо нашу державу, а також виховуємо своїх дітей і, будуємо наше майбутнє.
«Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою».
Ми маємо відстоювати нашу країну. Ніхто цього не зробить за нас. Герої, які захищають нас від російського окупанта, саме це і роблять. Незалежно чи вони з Донецька, Кривого Рогу чи Тернополя. А ті, які вітають лідера країни-агресора, окупанта, з Новим роком, очевидно не вірять у спроможність своєї нації виборювати свою долю. Шукають компроміси зі злом, бо це легше, швидше і короткозоро виглядає вигідніше.
Але після сотні років окупації російськими імперіалістичними силами, від царських до совєцьких, а зараз путінських гнобителів, може час послухати й чути слова Бандери: «З москалями нема спільної мови».
Джерело: блог Уляни Супрун