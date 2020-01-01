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    Думки вголос

    Степан Бандера не вітав з новим роком ні Гітлера, ні Сталіна

    • Уляна Супрун

      Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

    • Розсилка
    Степан Бандера не вітав з новим роком ні Гітлера, ні Сталіна

    «Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою»

    Першого січня — 111 років від народження провідника ОУН та ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандери. З кожним роком його боротьба та його філософія привертають все більше уваги, а його слова набирають все більшого значення.

    «Хто будує на невластивих для нашого ґрунту світоглядових підвалинах, той, навіть при добрій волі й найкращих змаганнях, не поставить нічого тривкого, тільки помножить руїни».

    Під час Революції Гідності ми визначили наші фундаментальні принципи, на яких будуємо наше суспільство, нашу державу: свобода, справедливість, гідність. Це об'єднує нас, як українців. Мають значення назви вулиць і пам‘ятників, біля яких ми збираємось. Це впливає на наш світогляд, на цінності й принципи, на яких не лише базуємо нашу державу, а також виховуємо своїх дітей і, будуємо наше майбутнє.

    «Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою».

    Ми маємо відстоювати нашу країну. Ніхто цього не зробить за нас. Герої, які захищають нас від російського окупанта, саме це і роблять. Незалежно чи вони з Донецька, Кривого Рогу чи Тернополя. А ті, які вітають лідера країни-агресора, окупанта, з Новим роком, очевидно не вірять у спроможність своєї нації виборювати свою долю. Шукають компроміси зі злом, бо це легше, швидше і короткозоро виглядає вигідніше.

    Але після сотні років окупації російськими імперіалістичними силами, від царських до совєцьких, а зараз путінських гнобителів, може час послухати й чути слова Бандери: «З москалями нема спільної мови».

    Джерело: блог Уляни Супрун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія Друга світова війна ОУН-УПА Степан Бандера
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