Степан Бандера не вітав з новим роком ні Гітлера, ні Сталіна

Першого січня — 111 років від народження провідника ОУН та ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандери. З кожним роком його боротьба та його філософія привертають все більше уваги, а його слова набирають все більшого значення.

«Хто будує на невластивих для нашого ґрунту світоглядових підвалинах, той, навіть при добрій волі й найкращих змаганнях, не поставить нічого тривкого, тільки помножить руїни».

Під час Революції Гідності ми визначили наші фундаментальні принципи, на яких будуємо наше суспільство, нашу державу: свобода, справедливість, гідність. Це об'єднує нас, як українців. Мають значення назви вулиць і пам‘ятників, біля яких ми збираємось. Це впливає на наш світогляд, на цінності й принципи, на яких не лише базуємо нашу державу, а також виховуємо своїх дітей і, будуємо наше майбутнє.