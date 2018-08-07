Президент Ірану: США пошкоджують про санкції проти Тегерану



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Президент Ірану Хасан Роухані

За словами президента Ірану, Тегеран доведе світові, що він «тримає своє слово», незважаючи на санкції США

Вашингтон пошкодує про те, що ввів нові санкції проти Тегерана.

Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані, повідомляє Al Mayadeen.

За словами Роухані, Іран доведе світові, що він «тримає своє слово», незважаючи на санкції США.

Роухані також закликав народ країни до єдності на тлі нових обмежувальних заходів з боку США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані в січні 2016 року. Відновлення санкцій пройде у два етапи.

До слова, Іран отримав нові літаки за день до відновлення санкцій США.

У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».