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Іран заперечує, що Росія використовуватиме його супутник для стеження за Україною

Альона Боженко
glavcom.ua
Іран заперечує, що Росія використовуватиме його супутник для стеження за Україною
Іран заявляє, що Росія не зможе користуватися його розвідувальним супутником
фото із відкритих джерел

Іран запевнив, що керування супутником «Хайям»здійснюватимуть виключно їхні фахівці

Космічне агентство Ірану стверджує, що управляти супутником, який планується за допомогою Росії запустити з Байконура, будуть виключно іранські фахівці. Про це повідомляє IRNA.

Супутник дистанційного зондування Землі «Хайям», який запустять за допомогою ракети-носія «Союз-2.1 б» з космодрому Байконур 9 серпня належить Ірану. У агентстві зазначили, що заяви в деяких ЗМІ про використання знімків цього супутника у військових цілях інших країн, не відповідають дійсності.

«Повідомлення, що з'явилися в деяких ЗМІ про використання знімків цього супутника у військових цілях інших країн, не відповідають дійсності…Всі розпорядження, пов'язані з управлінням і експлуатацією цього супутника, «будуть виконуватися і віддаватися відразу після запуску іранськими фахівцями, які базуються на космічних базах, що належать Міністерству зв'язку та інформаційних технологій, на території Ірану», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, нібито розвідувальний супутник, який Росія має підняти на орбіту на замовлення Ірану, спершу використовуватиметься для стеження за Україною.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран виступає проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній. 

Теги: війна в Україні росія Іран

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