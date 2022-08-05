Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 

Іран має кілька типів перевірених боями дронів, здатних застосовувати ракети

Днями стало відомо, що Іран планує поставити Росії дрони та безпілотники. Йдеться про кілька сотень дронів Shahed-129 та Shahed-191. Військовий експерт Віктор Кевлюк проаналізував, чим особливі ці пристрої.

Іран має кілька типів перевірених боями дронів, здатних застосовувати ракети: «Мохаджер-6», експортований в Ефіопію, і «Шахед-129», успішно застосований в Сирії та Іраку.

«Шахед-129» має розмах крил 20 м і австрійський двигун Rotax-914 (такий самий використовується на американських БПЛА Predator), що дозволяє йому перебувати у повітрі до 20 годин та забезпечує крейсерську швидкість до 150 км/год, несе чотири керовані високоточні бомби «Садид-345 (лазерні, інфрачервоні або оптичні головки самонаведення), котрі здатні вражати рухомі цілі.

Shahed-191

«Цей тип БПЛА може очолити лист бажань Москви через його потенціал для виконання різних місій із пошуку та знищення Himars та руйнування української ППО», – зауважує експерт.

Іран може поставити РФ стелс-дрони Simorgh, котрі скопіював з американського RQ-170 Sentinel (американський розбився в Ірані в 2011 році). Вони мають характерну форму літаючого крила. Два з них, «Шахед-181» і «Шахед-191», були продемонстровані під час навчань «Великий пророк 14» у 2020 році.

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Перебуваючи тривалий час під санкціями, Іран розвивав безпілотні технології, тож нині є «державою дронів» і активно їх експортує: наприклад, для терористичної організації «Хезболла» і хуситів в Ємені, які використовують їх для атак на цілі в Ізраїлі і в Саудівській Аравії відповідно. Також постачає їх на комерційній основі клієнтам у Венесуелі та Еквадорі, іншим дружнім державам у Африці.

«Шахед-191» може нести дві бомби «Садид-345», а більший за розмірами «Шахед-181» – чотири.

«Іран відкрив завод з будівництва своїх дронів «Абабіль» у Таджикистані в середині травня. На це слід також зважати. Коротше говорячи, біда прийшла звідки не чекали. Це реально серйозний виклик не лише українській ППО, але й багатьом іншим складовим оборони та безпеки», – підсумував Кевлюк.