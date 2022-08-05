Головна Новини
search button user button menu button

Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 
Shahed-129 схожий на ізраїльський дрон Hermes 450 та американський MQ-1 Predator 
Віктор Кевлюк/ Facebook

Іран має кілька типів перевірених боями дронів, здатних застосовувати ракети 

Днями стало відомо, що Іран планує поставити Росії дрони та безпілотники. Йдеться про кілька сотень дронів Shahed-129 та Shahed-191. Військовий експерт Віктор Кевлюк проаналізував, чим особливі ці пристрої.

Іран має кілька типів перевірених боями дронів, здатних застосовувати ракети: «Мохаджер-6», експортований в Ефіопію, і «Шахед-129», успішно застосований в Сирії та Іраку.

«Шахед-129» має розмах крил 20 м і австрійський двигун Rotax-914 (такий самий використовується на американських БПЛА Predator), що дозволяє йому перебувати у повітрі до 20 годин та забезпечує крейсерську швидкість до 150 км/год, несе чотири керовані високоточні бомби «Садид-345 (лазерні, інфрачервоні або оптичні головки самонаведення), котрі здатні вражати рухомі цілі.  

Shahed-191
Shahed-191

«Цей тип БПЛА може очолити лист бажань Москви через його потенціал для виконання різних місій із пошуку та знищення Himars та руйнування української ППО», – зауважує експерт. 

Іран може поставити РФ стелс-дрони Simorgh, котрі скопіював з американського RQ-170 Sentinel (американський розбився в Ірані в 2011 році). Вони мають характерну форму літаючого крила. Два з них, «Шахед-181» і «Шахед-191», були продемонстровані під час навчань «Великий пророк 14» у 2020 році. 

3 фото
На весь екран
Перебуваючи тривалий час під санкціями, Іран розвивав безпілотні технології, тож нині є «державою дронів» і активно їх експортує: наприклад, для терористичної організації «Хезболла» і хуситів в Ємені, які використовують їх для атак на цілі в Ізраїлі і в Саудівській Аравії відповідно. Також постачає їх на комерційній основі клієнтам у Венесуелі та Еквадорі, іншим дружнім державам у Африці.  

«Шахед-191» може нести дві бомби «Садид-345», а більший за розмірами «Шахед-181» – чотири. 

«Іран відкрив завод з будівництва своїх дронів «Абабіль» у Таджикистані в середині травня. На це слід також зважати. Коротше говорячи, біда прийшла звідки не чекали. Це реально серйозний виклик не лише українській ППО, але й багатьом іншим складовим оборони та безпеки», – підсумував Кевлюк. 

Читайте також: Чи долетять іранські безпілотники до України? Погляд на нашу війну з Тегерана
Теги: росія Іран безпілотник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський президент Володимир Путін показав, що він не у міжнародній ізоляції і 19 липня відвідав Іран
Чи долетять іранські безпілотники до України? Погляд на нашу війну з Тегерана
1 серпня, 14:50
Дрон «Птеро» візуально схожий на «Орлан-10»
ЗСУ «приземлили» ворожий безпілотник (фото, відео)
31 липня, 17:20
Міноборони Японії заявило, що надаватиме допомогу Україні в межах своїх можливостей
Японія надасть Україні безпілотники та фургони
Вчора, 16:10

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
14K
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
13K
Влада Нікополя звернулась до мешканців-чоловіків
9837
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
8245
Німеччина змінила правила для українських біженців: що зміниться з 1 вересня
6445
Куди зникла колишня дружина Путіна? Нове розслідування (відео)

Новини

На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14
Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ 
Сьогодні, 10:59
Запорізька АЕС в небезпеці через дії окупантів – британська розвідка 
Сьогодні, 09:29
Окупанти били по Миколаєву касетними снарядами та «Піоном» 
Сьогодні, 09:16
️Влада Запоріжжя повідомила, куди влучив ворог під час нічного удару 
Сьогодні, 08:59
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 серпня
Сьогодні, 08:58

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту