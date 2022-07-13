Іран заперечує постачання безпілотників Росії
Глава МЗС Ірану заявляє, що виступає проти війни
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран виступає проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній. Про це Кулеба написав у Twitter після телефонної розмови з іранським колегою.
«Іран виступає проти війни Росії з Україною, підтримує дипломатичне вирішення. Вдячний міністру закордонних справ Абдуллахіану за спростування тверджень про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній, а також за відправлену до України медичну бригаду», – написав Кулеба.
Call with FM Hossein Amir Abdollahian. Iran stands against Russia’s war on Ukraine, supports a diplomatic solution. Grateful to FM Abdollahian for refuting allegations of arms transfers to Russia with the help of Iranian companies, as well as for the medical team sent to Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2022
В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдоллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання військової техніки.
«У нас існують різні форми співпраці з Росією, у тому числі у сфері оборони, але ми не допомагаємо жодній із сторін, залучених до конфлікту сторін, оскільки переконані, що його треба закінчити», – зазначив глава МЗС Ірану.
Раніше повідомлялося, що Іран готується передати Росії безпілотні літальні апарати.