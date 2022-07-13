  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Іран заперечує постачання безпілотників Росії
рус
    Політика

    Іран заперечує постачання безпілотників Росії

    Абдоллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні - Іран заперечує постачання безпілотників Росії
    Абдоллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні
    фото з відкритих джерел

    Глава МЗС Ірану заявляє, що виступає проти війни

    Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран виступає проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній. Про це Кулеба написав у Twitter після телефонної розмови з іранським колегою.

    «Іран виступає проти війни Росії з Україною, підтримує дипломатичне вирішення. Вдячний міністру закордонних справ Абдуллахіану за спростування тверджень про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній, а також за відправлену до України медичну бригаду», – написав Кулеба.

    В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдоллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання військової техніки.

    «У нас існують різні форми співпраці з Росією, у тому числі у сфері оборони, але ми не допомагаємо жодній із сторін, залучених до конфлікту сторін, оскільки переконані, що його треба закінчити», – зазначив глава МЗС Ірану.

    Раніше повідомлялося, що Іран готується передати Росії безпілотні літальні апарати.

    Теги: МЗС росія окупанти Іран війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Іран заперечує постачання безпілотників Росії