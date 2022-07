Іран заперечує постачання безпілотників Росії

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран виступає проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній. Про це Кулеба написав у Twitter після телефонної розмови з іранським колегою.

«Іран виступає проти війни Росії з Україною, підтримує дипломатичне вирішення. Вдячний міністру закордонних справ Абдуллахіану за спростування тверджень про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній, а також за відправлену до України медичну бригаду», – написав Кулеба.

Call with FM Hossein Amir Abdollahian. Iran stands against Russia’s war on Ukraine, supports a diplomatic solution. Grateful to FM Abdollahian for refuting allegations of arms transfers to Russia with the help of Iranian companies, as well as for the medical team sent to Ukraine.