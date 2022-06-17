Іспанія потерпає від лісових пожеж: евакуйовано вісім сіл (фото)

Аномальна спека в Іспанії спричинила масштабну пожежу в Іспанії

На північному заході Іспанії в п'ятницю евакуювали понад 650 людей з восьми сіл через лісові пожежі, які охопили близько 9000 гектарів лісистих пагорбів. Про це повідомило агентство АР.

Іспанські посадовці заявили, що пожежа в гірському масиві Сьєрра-де-Кулебра в провінції Самора розпочалася у середу під час сухої грози, під час якої були грім та блискавка, але опади не випадали.

Невеликі лісові пожежі також вирували в центральній провінції Толедо і в північно-східних провінціях Сарагоса та Льєда.

Мер міста Лладурс Даніель Ровіра назвав пожежу в Льєйді, яка охопила близько 2000 гектарів, жорстокою. Він попередив, що вогонь може поширитися на більш ніж 50 000 гектарів, якщо його не взяти під контроль найближчим часом.

Більшість Іспанії перебуває під високим ризиком лісових пожеж у п'ятницю, адже країна переживає шостий день незвичайно спеки.

Температура понад 40 градусів за Цельсієм була зафіксована у багатьох містах та інших районах Іспанії протягом тижня.