Іспанія вирішила передати Україні танки Leopard – El Pais

Україна уже отримала та продовжує отримувати значну військову допомогу від Іспанії

Іспанія готова передати Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки Leopard. Про це пише іспанське видання El Pais із посиланням на урядові джерела.

Як зазначає видання, Іспанія готова зробити «якісний стрибок» у військовій підтримці України проти російського вторгнення. Якщо досі вона доставляла боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети), то зараз, за інформацією джерел видання, готується постачання важкого озброєння.

У публікації зазначається, що Міноборони Іспанії вже завершує постачання до Києва батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide, які іспанська армія замінила іншою, більш досконалою системою. Відвантаження системи, вироблених європейською ракетною компанією MBDA, очікує завершення переговорів через групу в Штутгарті, яка відповідає за координацію військової допомоги Україні.

Уряд Іспанії також готовий поставити Україні бойові танки Leopard A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі. Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії.

За оцінками джерел видання, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії, але попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі.

Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових поводитися з цими бойовими танками. Спочатку навчання проходитиме в Латвії, де іспанська армія розмістила контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО. На другому етапі навчання українських танкістів, як зазначають джерела видання, проходитиме вже на території Іспанії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами, якщо країна отримає ракети дальньої дії. У інтерв'ю на пропагандистському каналі «Росія 1» він сказав, що Москва битиме по тих об'єктах, які ще не були атаковані.

Раніше командувач Національної гвардії штату Каліфорнія (США) генерал-майор Девід Болдвін закликав Захід якнайшвидше розглянути можливість передачі Україні винищувачів. На думку військового, літаки МіГ радянського виробництва у найближчій перспективі могли б стати оптимальним рішенням, але на майбутнє потрібно думати про новіші західні аналоги.