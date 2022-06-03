Іспанія випустила поштову марку на підтримку України

Вартість набору з 5 марками — 8,75 євро

Іспанська державна поштова компанія Correos випустила марку на підтримку України у її боротьбі з російським вторгненням. Про це повідомляється на сайті компанії.

Марка називатиметься «Іспанія з Україною». Її виконали у синьо-жовтих кольорах. Також на ній зобразили серце та логотипи поштових операторів обох країн — Correos та «Укрпошти».

«Сині та жовті кольори, які також присутні на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони та вулиці нашої країни на знак підтримки народу, який страждає від жорстоких наслідків війни», – наголосили в Correos.

Марку ввели в обіг 30 травня. Вартість набору з 5 марками — 8,75 євро (близько 275 гривень).

Компанія Correos зазначила, що з початку повномасштабного російського вторгнення вже неодноразово брала участь у допомозі українцям. Зокрема, допомогла відправити ліки та харчі з Севільї до Львова, а також двома авіарейсами доставила понад 40 тонн допомоги у польське місто Жешув.

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.