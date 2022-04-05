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    Іспанія визнала: російські дипломати небезпечні для країни

    Посол РФ в Іспанії до цього списку не увійшов - Іспанія визнала: російські дипломати небезпечні для країни
    Посол РФ в Іспанії до цього списку не увійшов
    фото з відкритих джерел

    Іспанія вирішила видворити близько 25 російських дипломатів

    Через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми вирішили видворити російських дипломатів і співробітників з російського посольства в Іспанії, які представляють загрозу інтересам і безпеці нашої країни», - заявив глава відомства Хосе Мануель Альбарес.

    Загалом йдеться про близько 25 осіб.

    За словами співрозмовника, посол РФ в Іспанії до цього списку не увійшов.

    Як повідомлялося, раніше сьогодні про висилку дипломатів рф заявили у МЗС Швеції (3), Данії (15) та Італії (30). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами», у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

    До слова, Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією.

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    Теги: росія окупанти дипломатія війна Іспанія посольство Україна окупація #stoprussia
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    Іспанія визнала: російські дипломати небезпечні для країни