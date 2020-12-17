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    У світі

    Іспанський острів закриває кордон для туристів через Covid-19

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    <p>Тенеріфе належить Іспанії</p> - Іспанський острів закриває кордон для туристів через Covid-19

    Тенеріфе належить Іспанії

    Фото з відкритих джерел

    Також там вводиться комендантська година

    Іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Про це заявив глава уряду Канарських островів Анхель Віктор Торрес, передає The Telegraph.

    У найближчі 15 днів на Тенеріфе діяти жорсткі обмеження:

    • комендантську годину з 22:00;
    • обслуговування в барах і ресторанах тільки на винос;
    • заборона масових заходів.

    При цьому влада порадили туристам, які залишаться там під час закриття кордонів, оперативно зв'язатися зі своїм туроператором або авіакомпанією для отримання додаткової інформації.

    При цьому повідомляється, що новорічні святкування на іспанському курорті, швидше за все, скасують.

    Тенеріфе – найбільший із семи островів архіпелагу Канарських островів, в Атлантичному океані біля узбережжя Африки, що належить Іспанії.

    Нагадаємо, що Іспанія планує посилити карантин на Різдво.

    Теги: Іспанія кордон влада комендантська година
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