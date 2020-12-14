Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня

Наразі очікується, що Європейське медичне агентство затвердить вакцину від Covid-19 29 грудня

Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що в країні готуються почати вакцинацію населення від коронавірусу вже з 4 січня. Про це повідомляє El Pais.

За словами Ілла, вакцин «вистачить для кожного», але вакцинація відбуватиметься поступово.

«У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація – з усіма необхідними гарантіями», – сказав він.

Зазначається, що уряд Іспанії націлений на вакцинацію значної частини населення до середини 2021 року. Першими її отримають мешканці будинків для літніх людей, оскільки кількість летальних випадків через Covid-19 там найбільша.

Нагадаємо, що Іспанія з березня пускатиме туристів без тесту на Covid-19.