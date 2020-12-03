Іспанія схвалила обмеження на новорічно-різдвяні свята

На різдвяні святкування в Іспанії вдома зможуть зібратись не більше 10 осіб

Із 23 грудня до 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, за виключенням відвідин сім’ї

Влада Іспанії вирішила обмежити зібрання людей на новорічно-різдвяні свята до 10 осіб та внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters

Обмеження щодо зібрання стосується різдвяних свят у колі родини. Відповідне рішення було погоджено із владою на місцях. Таким чином, на різдвяні святкування вдома зможуть зібратись не більше 10 осіб.

Хоча раніше кількість людей, яка могла зібратись разом, складала максимум 6 осіб, за винятком кількох регіонів.

Із 23 грудня до 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, за виключенням відвідин сім’ї. Проте досі невідомо, яким чином це збираються контролювати.

Зазначається, що в Іспанії кожен регіон може запроваджувати обмеження самостійно.

До слова, король Іспанії пішов на карантин після контакту з інфікованим Covid-19.

Раніше влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту.

Також Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року.