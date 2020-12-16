Іспанія планує посилити карантин на Різдво

Санчес додав, що попереду «важкі, вирішальні місяці», та закликав людей бути обережними

Він не виключає посилення карантину на Різдво

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив стурбованість через погіршення ситуації з коронавірусом у країні. Про це повідомляє El Pais.

«Ми спостерігаємо тривожне зростання кількості заражень. Ми не можемо допустити третьої хвилі епідемії», – заявив він.

Санчес додав, що попереду «важкі, вирішальні місяці», та закликав людей бути обережними.

«Давайте відсвяткуємо Різдво у себе вдома, давайте виходити поодинці і за найнеобхіднішим, скоротимо контакти. Від того, яким буде це Різдво, залежить, чи зможемо ми уникнути третьої хвилі», – додав Педро Санчес.

Нагадаємо, що Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.