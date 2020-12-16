  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Іспанія планує посилити карантин на Різдво

    • Розсилка
    <p>Санчес додав, що попереду&nbsp;&laquo;важкі, вирішальні місяці&raquo;, та закликав людей бути обережними</p> - Іспанія планує посилити карантин на Різдво

    Санчес додав, що попереду «важкі, вирішальні місяці», та закликав людей бути обережними

    Фото з відкритих джерел

    Він не виключає посилення карантину на Різдво

    Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив стурбованість через погіршення ситуації з коронавірусом у країні. Про це повідомляє El Pais.

    «Ми спостерігаємо тривожне зростання кількості заражень. Ми не можемо допустити третьої хвилі епідемії», – заявив він.

    Санчес додав, що попереду «важкі, вирішальні місяці», та закликав людей бути обережними.

    «Давайте відсвяткуємо Різдво у себе вдома, давайте виходити поодинці і за найнеобхіднішим, скоротимо контакти. Від того, яким буде це Різдво, залежить, чи зможемо ми уникнути третьої хвилі», – додав Педро Санчес.

    Нагадаємо, що Іспанія планує вакцинувати населення від Covid-19 на початку січня.

    Теги: Іспанія карантин Педро Санчес коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies