Із лайнера Viking Sky забрали 460 пасажирів і припинили евакуацію



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З судна встигли зняти 460 з 1373 осіб

Вертоліт не може більше забирати людей з лайнера

Операцію з евакуації пасажирів круїзного лайнера «Viking Sky», яке зазнало аварії у водах Норвегії, припинено. Про це повідомляє t-online.

«Драматичну евакуацію Viking Sky у Норвегії було зупинено. Вертоліт не може більше забрати людей на берег з борту», - йдеться у повідомленні з посиланням на норвезькі рятувальні служби.

До моменту припинення рятувальної операції з судна встигли зняти 460 з 1373 осіб (915 пасажирів і 258 членів екіпажу), що знаходилися на борту. 17 з них відправили до лікарень.

Тим часом буксири продовжують вести судно до порту Мольде. Люди на палубі одягнені в рятувальні жилети.

У вантажного корабля «Hagland Captain», який поспішав на допомогу лайнеру, також відмовив двигун. Довелося рятувати і його екіпаж.

Нагадаємо, у круїзного лайнера «Viking Sky» з 1373 людьми на борту в суботу вдень, під час шторму, вийшли з ладу всі двигуни. Судно подало сигнал Mayday. За ніч екіпаж зміг перезапустити три з чотирьох двигунів. Зараз лайнер зі швидкістю близько 3-4 вузлів (нормальна середня швидкість 11,9 вузла) намагається дістатися до порту у супроводі буксирів та кораблів забезпечення. Частину пасажирів і членів екіпажу евакуювали вертольотами.

В інтернеті опублікували відео ситуації, яка склалася на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean під час шторму. На відео видно, як на лайнері обсипається дах, а людей і предмети через хвилі на морі кидає з одного кінця приміщення до іншого.

Джерело: Укрінформ