Що відбувалося на борту норвезького круїзного лайнера під час шторму: відео зсередини



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З’явилося відео з норвезького круїзного лайнера, який зазнав аварії під час шторму

В інтернеті опублікували відео ситуації, яка склалася на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean під час шторму. На відео видно, як на лайнері обсипається дах, а людей і предмети через хвилі на морі кидає з одного кінця приміщення до іншого.

Понад тисяча пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean, що зазнав аварії поблизу західного узбережжя Норвегії, зрештою були евакуйовані.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD — Alexus Sheppard ‍ (@alexus309) March 24, 2019

Зазначається, що рятувальні вертольоти здійснили евакуацію 1300 пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky норвезької компанії Viking Ocean, в якого зламався двигун під час шторму поблизу узбережжя Норвегії.

Зазначається, що лайнер зміг запустити двигун, але продовжує стояти на якорі за 2 км від норвезького берегу. Пасажири були евакуйовані в селище на півночі від міста Молде.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, поблизу західного узбережжя Норвегії зазнав аварії круїзний корабель компанії Viking Ocean Cruises, на борту якого перебували 1300 пасажирів.