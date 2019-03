Що відбувалося на борту норвезького круїзного лайнера під час шторму: відео зсередини

З’явилося відео з норвезького круїзного лайнера, який зазнав аварії під час шторму

В інтернеті опублікували відео ситуації, яка склалася на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean під час шторму. На відео видно, як на лайнері обсипається дах, а людей і предмети через хвилі на морі кидає з одного кінця приміщення до іншого.

Понад тисяча пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean, що зазнав аварії поблизу західного узбережжя Норвегії, зрештою були евакуйовані.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD