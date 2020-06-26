  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїль відмовився анексувати долину Йордану

    • Розсилка
    Ізраїль планував 1 липня почати анексію близько 30% території західного берега річки Йордан, включаючи стратегічно важливу йорданську долину, в рамках плану близькосхідного врегулювання - Ізраїль відмовився анексувати долину Йордану
    Ізраїль планував 1 липня почати анексію близько 30% території західного берега річки Йордан, включаючи стратегічно важливу йорданську долину, в рамках плану близькосхідного врегулювання

    Ізраїльська сторона повідомила палестинське керівництво, що має намір обмежитися анексією двох-трьох поселень на західному березі річки Йордан

    Ізраїль відмовився від планів анексії долини річки Йордан. Про це в п'ятницю, 26 червня, повідомило видання Times of Israel.

    За його даними, відповідне послання ізраїльського уряду було передано главі палестинської національної адміністрації Махмуду Аббасу через Йорданію.

    За словами високопосадового палестинського представника, Тель-Авів прийняв таке рішення після зустрічі глави ізраїльської розвідки Моссад Йосі Коена з королем Йорданії Абдаллою II.

    Ізраїльська сторона повідомила палестинське керівництво, що має намір обмежитися анексією двох-трьох поселень на західному березі річки Йордан.

    У свою чергу старший радник і зять президента США Джаред Кушнер звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з проханням відкласти анексію частини окупованих територій західного берега річки Йордан.

    За даними арабських ЗМІ, це прохання продиктоване прагненням Вашингтона уникнути погіршення відносин з країнами Перської затоки.

    Ізраїль планував 1 липня почати анексію близько 30% території західного берега річки Йордан, включаючи стратегічно важливу йорданську долину, в рамках плану близькосхідного врегулювання, оприлюдненого в січні президентом США Дональдом Трампом.

    Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй заявила, що плани Ізраїлю анексувати частину західного берега річки Йордан можуть привести до регіонального конфлікту.

    анексія ЗМІ США Ізраїль Палестина радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ