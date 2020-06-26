Ізраїль відмовився анексувати долину Йордану
Ізраїльська сторона повідомила палестинське керівництво, що має намір обмежитися анексією двох-трьох поселень на західному березі річки Йордан
Ізраїль відмовився від планів анексії долини річки Йордан. Про це в п'ятницю, 26 червня, повідомило видання Times of Israel.
За його даними, відповідне послання ізраїльського уряду було передано главі палестинської національної адміністрації Махмуду Аббасу через Йорданію.
За словами високопосадового палестинського представника, Тель-Авів прийняв таке рішення після зустрічі глави ізраїльської розвідки Моссад Йосі Коена з королем Йорданії Абдаллою II.
Ізраїльська сторона повідомила палестинське керівництво, що має намір обмежитися анексією двох-трьох поселень на західному березі річки Йордан.
У свою чергу старший радник і зять президента США Джаред Кушнер звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з проханням відкласти анексію частини окупованих територій західного берега річки Йордан.
За даними арабських ЗМІ, це прохання продиктоване прагненням Вашингтона уникнути погіршення відносин з країнами Перської затоки.
Ізраїль планував 1 липня почати анексію близько 30% території західного берега річки Йордан, включаючи стратегічно важливу йорданську долину, в рамках плану близькосхідного врегулювання, оприлюдненого в січні президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй заявила, що плани Ізраїлю анексувати частину західного берега річки Йордан можуть привести до регіонального конфлікту.