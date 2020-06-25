Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців



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Заборона для іноземців триватиме до 1 серпня

Згідно з розпорядженням, заборона торкнеться людей, які не є громадянами або резидентами Ізраїлю.

Уряд Ізраїлю прийняв рішення продовжити заборону на в'їзд іноземців на територію країни. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Зазначається, що заборона триватиме до 1 серпня.

Згідно з розпорядженням, заборона торкнеться людей, які не є громадянами або резидентами Ізраїлю.

«Заборона була введена у березні, з метою запобігання поширення Covid-19», - йдеться у повідомленні.

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