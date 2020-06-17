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    У світі

    В Ізраїлі зафіксували рекордний сплеск заражень Covid-19

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    <p>В Ізраїлі коронавірусом зараз хворіють понад 3,7 тис. осіб</p> - В Ізраїлі зафіксували рекордний сплеск заражень Covid-19

    В Ізраїлі коронавірусом зараз хворіють понад 3,7 тис. осіб

    Фото: The Times of Israel

    Тель-Авів зараз вважається епіцентром нових заражень в Ізраїлі

    В Ізраїлі за останню добу зафіксували рекордно високу кількість заражень Covid-19 з кінця квітня.

    Медики діагностували 258 нових випадків зараження, найбільше в Тель-Авіві, який вважається зараз епіцентром нових заражень, повідомляє The Times of Israel.

    В Ізраїлі коронавірусом зараз хворіють понад 3,7 тис. осіб, а всього він виявлений у 19,4 тис. Померли - 302 людини.

    За останніми даними, ще 39 людей госпіталізовані в Ізраїлі з Covid-19 у стані середньої тяжкості, і серед них 29 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

    В Ізраїлі в середині березня ввели запобіжні заходи, а потім і режим ізоляції через пандемію коронавірусу. Ця країна одна з перших у світі закрила свої кордони для туристів. Послаблювати обмежувальні заходи почали в кінці травня і початку червня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    До слова, станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    здоров'я Ізраїль коронавірус
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