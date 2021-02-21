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    Ізраїль закупить російську вакцину через шантаж з боку Асада

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    Ізраїль таємно згодився на купівлю російської вакцини - Ізраїль закупить російську вакцину через шантаж з боку Асада
    Ізраїль таємно згодився на купівлю російської вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Купівлю «Спутника V» увʼязали із звільненням заручниці

    Влада Ізраїлю погодилися таємно закупити російський препарат проти коронавірусу «Спутник V» через шантаж з боку сирійців, що утримували ізраїльську громадянку. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на чиновника, знайомого з ситуацією.

    Як повідомляє видання, на цьому тижні молода ізраїльтянка була звільнена з-під варти в Сирії після арешту за незаконний перехід кордону. Офіційно повідомлялося, що Сирія її відпустила в рамках обміну полоненими. Уряд Ізраїлю оголосив, що в обмін на її свободу були звільнені двоє сирійських пастухів, захоплених ізраїльтянами.

    При цьому видання The New York Times дізналося, що під час укладання угоди між двома ворогуючими державами, що ніколи не мали дипломатичних відносин, був погоджений ще один пункт: Ізраїль погодився купити неназвану кількість доз російського препарату.

    Згідно угоди, Ізраїль заплатить Росії за відправку «Спутника V» режиму президента Сирії Башара Асада. Таким чином Ізраїль погодився профінансувати поставку російських вакцин проти Covid-19 для Дамаска, і це було зроблено, аби забезпечити звільнення жінки, яку утримували в Сирії.

    Раніше неодноразово повідомлялось про спроби росіян продати «Спутник V» до Ізраїлю в рамках політики «вакцинної дипломатії».

    Теги: Сирія Ізраїль заручники щеплення вакцинація уряд
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