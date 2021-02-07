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    У світі

    Понад два мільйона ізраїльтян вже отримали другу дозу Covid-вакцини

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    <p>За відсотком щепленого від коронавірусу населення Ізраїль є одним зі світових лідерів</p> - Понад два мільйона ізраїльтян вже отримали другу дозу Covid-вакцини

    За відсотком щепленого від коронавірусу населення Ізраїль є одним зі світових лідерів

    Фото: ЕРА

    Цього тижня Ізраїль почав вакцинувати старшокласників віком 16-18 років

    В Ізраїлі вже більше 2 млн громадян отримали другу дозу вакцини від коронавірусу Covid-19 і пройшли повний курс вакцинації.

    Про це 6 лютого повідомляє Times of Israel.

    Зазначається, що в Ізраїлі другу дозу Covid-вакцини отримали 2 006 963 особи, а першу – 3 416 613. Населення країни становить трохи більше 9 млн осіб.

    За відсотком щепленого від коронавірусу населення Ізраїль є одним зі світових лідерів.

    Цього тижня Ізраїль почав вакцинувати старшокласників віком 16-18 років. Але для цього необхідна згода їхніх батьків.

    Також повідомлялося, що в Ізраїлі через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень та госпіталізацій.

    Попри це, уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією Covid-19 до 20 лютого.

    Нагадаємо, в Україні станом на 6 лютого зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1241479
    • Одужали
      1070749
    • Хворіють
      147214
    • Померли
      23516

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

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    Теги: Ізраїль щеплення вакцинація коронавірус
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