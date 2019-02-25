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    Через ускладнення від кору у Києві померла 57-річна жінка

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    У МОЗ зазначили, що захворюваність на кір в Україні зменшується - Через ускладнення від кору у Києві померла 57-річна жінка
    У МОЗ зазначили, що захворюваність на кір в Україні зменшується
    Фото з відкритих джерел

    У МОЗ зазначили, що цього року померло вже дев'ятеро людей, серед яких двоє дітей. З початку спалаху кір забрав 30 життів

    Минулого тижня на кір захворіли 2751 особа і від ускладнень у Києві померла 57-річна жінка. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    «МОЗ висловлює співчуття рідним. Всього цього року померло вже дев'ятеро людей, серед яких двоє дітей. З початку спалаху кір забрав 30 життів», − зазначили у відомстві.

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    У МОЗ підкреслили, що захворюваність на кір в Україні зменшується.

    «За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом восьмого тижня 2019 р. на кір захворіла 2751 людина − 1 313 дорослих та 1 438 дітей. Це на 15,7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня (8-16 лютого)», − зазначили в МОЗ.

    У відомстві наголосили, що щеплення – це єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

    Нагадаємо, що на кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини.

    Зазначимо, що з 21 лютого у Рівненській області заборонено допуск в дитячі організовані колективи дітей, які не щеплені проти кору. 

    З 11 лютого у Мукачеві нещепленим дітям заборонять відвідувати школи та садочки.

    Минулого тижня у Львівській області розпочалася масова вакцинації школярів від кору. 

    Також тиждень тому у Києві зафіксували першу смерть від кору.

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