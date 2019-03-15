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    У світі

    Ізраїль завдав ударів по 100 об'єктах в секторі Газа

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    Ізраїль також завдав ударів по підземному заводу, де ХАМАС налагодив виробництво ракет - Ізраїль завдав ударів по 100 об'єктах в секторі Газа
    Ізраїль також завдав ударів по підземному заводу, де ХАМАС налагодив виробництво ракет

    Серед атакованих цілей виявився офісний комплекс штаб-квартири ХАМАС

    Армія Ізраїлю в ніч на 15 березня завдала потужного удару по сектору Газа, після того як напередодні ввечері звідти були випущені дві ракети по Тель-Авіву. Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

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    «Винищувачі та бойові вертольоти за одну ніч завдали ударів по 100 цілях терористичної організації ХАМАС в секторі Газа. Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.

    Серед атакованих цілей виявився офісний комплекс штаб-квартири ХАМАС в районі Рімаль в центрі міста Газа.

    «Цей штаб відповідає за керівництво бойовиками ХАМАС в Юдеї та Самарії, здійснює терористичні акти і розширює терористичну інфраструктуру», - уточнили в прес-службі.

    ВПС Ізраїлю також завдали удару по підземному заводу, де ХАМАС налагодив виробництво ракет.

    Зазначимо, в ніч на 10 березня ВПС Ізраїлю атакували базу і два судна палестинських бойовиків в секторі Газа у відповідь на випущену напередодні ракету.

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