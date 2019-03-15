Ізраїль завдав ударів по 100 об'єктах в секторі Газа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ізраїль також завдав ударів по підземному заводу, де ХАМАС налагодив виробництво ракет

Серед атакованих цілей виявився офісний комплекс штаб-квартири ХАМАС

Армія Ізраїлю в ніч на 15 березня завдала потужного удару по сектору Газа, після того як напередодні ввечері звідти були випущені дві ракети по Тель-Авіву. Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

«Винищувачі та бойові вертольоти за одну ніч завдали ударів по 100 цілях терористичної організації ХАМАС в секторі Газа. Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.

Серед атакованих цілей виявився офісний комплекс штаб-квартири ХАМАС в районі Рімаль в центрі міста Газа.

«Цей штаб відповідає за керівництво бойовиками ХАМАС в Юдеї та Самарії, здійснює терористичні акти і розширює терористичну інфраструктуру», - уточнили в прес-службі.

ВПС Ізраїлю також завдали удару по підземному заводу, де ХАМАС налагодив виробництво ракет.

Зазначимо, в ніч на 10 березня ВПС Ізраїлю атакували базу і два судна палестинських бойовиків в секторі Газа у відповідь на випущену напередодні ракету.