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    Ізраїль за два місяці відмовив у в'їзді в країну 643 українцям

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    <p>Прикордонний контроль в аеропорту Тель-Авіва</p> - Ізраїль за два місяці відмовив у в'їзді в країну 643 українцям

    Прикордонний контроль в аеропорту Тель-Авіва

    У 2018 році Ізраїль не впустив до країни 7730 громадян України, а з початку 2019 року - вже 643 українця

    З початку 2019 року Ізраїль відмовив у в'їзді 643 українцям. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

    Видання зазначає, що у 2018 році Ізраїль не впустив до країни 7730 громадян України, а з початку 2019 року - вже 643 українця, незважаючи на дію безвізового режиму між країнами.

    Зокрема, для порівняння, Україна за перші два місяці 2019 року не впустила в країну 162 ізраїльтянина. Причиною є в основному недостатня кількість грошей або необґрунтована мета і маршрут свого візиту.

    Також видання наводить історії українців, яких без будь-яких причин затримували в аеропорту Бен-Гуріон, допитували і жорстоко поводилися.

    Міграційні служби Ізраїлю вважають, що українці їдуть в країну виключно для того, щоб залишитися там і нелегально працювати.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство закордонних справ України не виключає скасування безвізового режиму з Ізраїлем, якщо на кордоні цієї країни будуть систематично порушуватися права українських туристів.

    Згодом речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко спростувала інформацію про можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем через систематичні порушення прав українських туристів.

    Як відомо, 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

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