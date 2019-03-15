Ізраїль відкрив у відповідь вогонь у бік сектора Газа



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Армія Ізраїлю завдала ударів

Армія Ізраїлю почала наносити удари по терористичних цілях у секторі Газа.

Про це повідомляє видання Haaretz.

В ізраїльській армії не повідомили подробиць, проте за даними місцевих ЗМІ, атаки спрямовані на південь регіону - в район порту Хан-Юніс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС випустила з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети.

Після події спрацювали сирени тривоги. Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявили про відкриття всіх бомбосховищ.

Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповіді ізраїльської армії.