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    У світі

    Ізраїль відкрив у відповідь вогонь у бік сектора Газа

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    Ізраїль відкрив у відповідь вогонь у бік сектора Газа

    Армія Ізраїлю завдала ударів

    Армія Ізраїлю почала наносити удари по терористичних цілях у секторі Газа.

    Про це повідомляє видання Haaretz.

    В ізраїльській армії не повідомили подробиць, проте за даними місцевих ЗМІ, атаки спрямовані на південь регіону - в район порту Хан-Юніс.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС випустила з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети.

    Після події спрацювали сирени тривоги. Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявили про відкриття всіх бомбосховищ.

    Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповіді ізраїльської армії.

    ЗМІ Ізраїль армія міст ХАМАС
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