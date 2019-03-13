Іран та Ізраїль знову обмінялися войовничими заявами



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Міністр оборони Ірану Амір Хатамі

Тегеран обіцяє рішуче реагувати на спроби Тель-Авіву зупинити експорт іранської нафти

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив про те, що Тегеран буде відповідати рішуче на будь-які спроби Ізраїлю зупинити експорт іранської нафти. За його словами в Ірану є всі наявні засоби для цього. Окрім того, на думку Хатамі, світове співтовариство також не погодиться на такі дії Ізраїлю, які по суті являтимуть собою піратство. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідна заява іранського міністра оборони була зроблена на фоні тез очільника уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху щодо того, що Тегеран вдається до різних кроків для приховування експорту нафти. Мова йде про зміну назв кораблів і прапорів на них, вимкнення транспондерів, які відслідковують поточне місце перебування танкерів, проведення перекачування нафти в відкритому океані.

Флот Ізраїлю, який в тому числі включає ракетні корвети, діє в основному в Червоному і Середземному морях. Водночас іранські військові судна активні в Перській затоці, Індійському океані і Аденській протоці. Нещодавно іранські військові відбили атаку піратів на власний нафтовий танкер в Аденській протоці.

До слова, напередодні відому правозахисницю засудили в Ірані до 33 років в'язниці та побиття батогом. Також їй призначили 148 ударів батогом за те, що вона прийшла до суду без хіджаба.