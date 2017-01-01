Ізраїль заявив про вихід із ЮНЕСКО

Рішення Ізраїлю має вступити в силу 31 грудня 2018 року

У п'ятницю, 29 грудня, Ізраїль офіційно повідомив Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу. Про це заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула, додавши, що вона «глибоко шкодує» про цю подію. Рішення Ізраїлю має вступити в силу 31 грудня 2018 року. Раніше уряд Ізраїлю оголосив, що країна



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Рішення Ізраїлю має вступити в силу 31 грудня 2018 року

У п'ятницю, 29 грудня, Ізраїль офіційно повідомив Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу. Про це заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула, додавши, що вона «глибоко шкодує» про цю подію.

Рішення Ізраїлю має вступити в силу 31 грудня 2018 року.

Раніше уряд Ізраїлю оголосив, що країна почала процедуру щодо виходу зі складу ЮНЕСКО. У Тель-Авіві при цьому назвали «хоробрим і моральним» рішення США, які оголосили про припинення свого членства в організації раніше. Вашингтон вказав на «занепокоєння в зв'язку з ростом заборгованості в ЮНЕСКО, необхідності фундаментальних реформ і триваючого антиізраїльського крену організації».

На початку грудня Трамп оголосив, що США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, і пообіцяв перенести в це місто посольство з Тель-Авіва. 21 грудня Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, що закликає Вашингтон переглянути прийняте ним рішення.

В Ізраїлі заявили, що 10 країн готові перенести посольство до Єрусалиму.

Джерело: Deutsche Welle