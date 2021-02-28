ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
Президентка Молдови не відступить від наміру провести дострокові парламентські вибори
Нещодавно обрана президентка Молдови Мая Санду не має наміру відступати від своєї вимоги щодо дострокових парламентських виборів у країні.
Про це вона заявила на спільній пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем у Кишиневі 28 лютого.
«Громадяни віддали свій голос і вимагають очищення країни від корупції, реформування юстиції. Це не подобається деяким групам, які мають свої інтереси і представлені в нинішньому парламенті», – сказала Санду.
Президентка назвала дострокові парламентські вибори своїм пріоритетом, зазначивши їхню важливість разом з боротьбою проти пандемії Covid-19.
Мішель висловив Санду підтримку в питанні дострокових виборів у Молдові.
«Зусилля, яких ви докладаєте для розслідування банківського шахрайства і боротьби з корупцією, мають вирішальне значення для зміцнення нації. Дострокові парламентські вибори дають можливість реалізувати це», – сказав він.
Нагадаємо, що наприкінці грудня Мая Санду призначила тимчасового прем'єр-міністра, але цього тижня Конституційний суд визнав коаліцію з проросійської Партії соціалістів та партії «Шор» і зобов'язав президентку призначити на пост прем'єра кандидата від парламентської більшості.
Однак Санду заявила, що замість цього домагатиметься дострокових парламентських виборів, і запропонувала незгодним депутатам ініціювати її імпічмент. З огляду на народну популярність Санду, відправити її у відставку фактично неможливо.