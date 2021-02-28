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    У Німеччині назвали три умови завершення «Північного потоку-2»

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    В разі зупинки будівництва &laquo;Північного потоку-2&raquo; Німеччина може зіткнутися з позовами про відшкодування збитків в міжнародних арбітражних судах - У Німеччині назвали три умови завершення «Північного потоку-2»
    В разі зупинки будівництва «Північного потоку-2» Німеччина може зіткнутися з позовами про відшкодування збитків в міжнародних арбітражних судах

    Берлін міг би пов’язати запуск «Північного потоку-2» з виконанням Москвою ряду політичних умов

    У Німеччині назвали три умови, за яких Росія зможе завершити будівництво газопроводу «Північний потік-2». Своєю думкою з цього приводу поділився зі Spiegel глава Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

    Як зазначив Ішингер, в цей час ряд європейських країн і США посилюють на Німеччину серйозний тиск, намагаючись зупинити реалізацію проєкту. Однак, вважає він, відмова від російського газопроводу – «дуже погана ідея», оскільки він може призвести до хворобливого судового процесу.

    Водночас на думку дипломата, існує варіант, при якому будівництво «Північного потоку-2» все ж буде завершено – для цього необхідно зробити три кроки. Так, Німеччині доведеться впровадити механізм екстреної зупинки роботи газопроводу, при цьому забезпечивши ЄС доступ до нього.

    Також, вважає Ішингер, Німеччина могла б запропонувати Євросоюзу і США «Євроатлантичний енергетичний договір», який проголошував би якнайшвидший перехід до поновлюваних джерел енергії, зміцненню цілісності європейського газового ринку і посилення підтримки України і її економічному розвитку. Надалі, на думку дипломата, до такої угоди могла б приєднатися і Москва. Крім того, за словами Ішингера, Берлін міг би пов’язати запуск «Північного потоку-2» з виконанням Москвою ряду політичних умов.

    В лютому міністр охорони навколишнього середовища ФРН Свенья Шульце заявила, що в разі зупинки будівництва «Північного потоку-2» Німеччина може зіткнутися з позовами про відшкодування збитків в міжнародних арбітражних судах.

    Нагадаємо, енергетичний експерт назвав країни, які зацікавлені у добудові «Північного потоку–2».

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».

    Теги: ЄС Росія США Німеччина будівництво Північний потік-2
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