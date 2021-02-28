  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Карантинні обмеження в Ізраїлі &ndash; одні із найжорсткіших у світі - Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори

    Карантинні обмеження в Ізраїлі – одні із найжорсткіших у світі

    Фото з відкритих джерел

    Опозиція побоюється, що повернуться лише прихильники Беньяміна Нетальягу

    Уряд Ізраїлю розглядає можливість повернення своїх громадян, що перебувають за кордоном, аби вони могли взяти участь у виборах до парламенту, що відбудуться у березні.

    Про це повідомляє Times Of Israel.

    Міністерство транспорту розробляє план, який дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії коронавірусу і обмежень на авіасполучення в країні. В рамках нього громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від комітету з питань дозволів.

    Опозиція розцінювала сам факт створення цього органу як бажання прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу допускати в країну потенційних виборців його партії.

    Поки невідомо, чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається проходити карантин у призначених для цього готелях чи дозволять піти на самоізоляцію вдома із застосуванням електронних браслетів для відстеження пересувань.

    Нагадаємо, ізраїльський Кнесет 23-го скликання припинив своє існування в грудні. Позачергові вибори до парламенту повинні пройти 23 березня 2021 року.

    Парламент розпустили через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менше доби для того, щоб провести законопроект про розпуск Кнесету.

    Як повідомлялось раніше, кордони Держави Ізраїль залишаються закритими для регулярних авіарейсів.

    За останніми даними, у цій країні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення Ізраїлю у даній віковій групі.

    Теги: вибори Ізраїль партії карантин опозиція Беньямін Нетаньягу уряд населення парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies