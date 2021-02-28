Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори

Опозиція побоюється, що повернуться лише прихильники Беньяміна Нетальягу

Уряд Ізраїлю розглядає можливість повернення своїх громадян, що перебувають за кордоном, аби вони могли взяти участь у виборах до парламенту, що відбудуться у березні.

Про це повідомляє Times Of Israel.

Міністерство транспорту розробляє план, який дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії коронавірусу і обмежень на авіасполучення в країні. В рамках нього громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від комітету з питань дозволів.

Опозиція розцінювала сам факт створення цього органу як бажання прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу допускати в країну потенційних виборців його партії.

Поки невідомо, чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається проходити карантин у призначених для цього готелях чи дозволять піти на самоізоляцію вдома із застосуванням електронних браслетів для відстеження пересувань.

Нагадаємо, ізраїльський Кнесет 23-го скликання припинив своє існування в грудні. Позачергові вибори до парламенту повинні пройти 23 березня 2021 року.

Парламент розпустили через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менше доби для того, щоб провести законопроект про розпуск Кнесету.

Як повідомлялось раніше, кордони Держави Ізраїль залишаються закритими для регулярних авіарейсів.

За останніми даними, у цій країні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення Ізраїлю у даній віковій групі.