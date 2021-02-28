Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори
Карантинні обмеження в Ізраїлі – одні із найжорсткіших у світі
Опозиція побоюється, що повернуться лише прихильники Беньяміна Нетальягу
Уряд Ізраїлю розглядає можливість повернення своїх громадян, що перебувають за кордоном, аби вони могли взяти участь у виборах до парламенту, що відбудуться у березні.
Про це повідомляє Times Of Israel.
Міністерство транспорту розробляє план, який дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії коронавірусу і обмежень на авіасполучення в країні. В рамках нього громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від комітету з питань дозволів.
Опозиція розцінювала сам факт створення цього органу як бажання прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу допускати в країну потенційних виборців його партії.
Поки невідомо, чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається проходити карантин у призначених для цього готелях чи дозволять піти на самоізоляцію вдома із застосуванням електронних браслетів для відстеження пересувань.
Нагадаємо, ізраїльський Кнесет 23-го скликання припинив своє існування в грудні. Позачергові вибори до парламенту повинні пройти 23 березня 2021 року.
Парламент розпустили через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менше доби для того, щоб провести законопроект про розпуск Кнесету.
Як повідомлялось раніше, кордони Держави Ізраїль залишаються закритими для регулярних авіарейсів.
За останніми даними, у цій країні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення Ізраїлю у даній віковій групі.