ЄС позбавить Польщу грошей через обмеження прав геїв

П'ять воєводств раніше проголосили себе територією, «вільною від ЛГБТ-ідеології»

Польща може втратити 126 млн євро дотацій через дискримінацію ЛГБТ

Єврокомісія призупинила переговори з п'ятьма польськими воєводствами щодо виділення 126 млн євро дотацій через дискримінаційні резолюції щодо ЛГБТ. Спеціальні листи від Єврокомісії надійшли до воєводських маршалів, пише «Gazeta Wyborcza».

Кошти мали виділити на підтримку малого та середнього бізнесу під час пандемії коронавірусу, субсидування лікарень та загалом на систему охорони здоров’я. Проте переговори комісії з Малопольським, Любельським, Свентокшиським, Лодзінським та Підкарпатським щодо платежів із програми REACT-EU призупиняються, бо раніше ті ухвалили резолюції, якими проголошували себе територією, «вільною від ЛГБТ-ідеології».

В Єврокомісії заявили, що кошти не будуть виплачені, доки місцева влада не скасує прийняті постанови.

«Дії ваших регіональних органів влади, які прийняли декларації чи резолюції, що називають ЛГБТ+ «ворожою ідеологією» ставлять під сумнів здатність дотримуватись принципу недискримінації. А це умова для реалізації європейських фондів, що підтримують економічний розвиток», – йдеться в листі Європейської комісії.

Найбільше може втратити Малопольське воєводство – 33,5 млн євро. Лодзьке воєводство – понад 26 млн євро, Люблінське воєводство – трішки менше 26 млн, Підкарпатське воєводство – 24 6 млн, а Свентокшиське воєводство майже 16 млн євро.

Окрім того наголошується, що на цьому втрати не припиняться – під загрозою переговори щодо співфінансування ЄС регіональних оперативних програм на 2021-2027 роки.

Загалом рівні права для представників ЛГБТ-меншин функціонують на території більшості країн ЄС. Водночас, порушення прав меншин, в тій чи іншій мірі, фіксуються на території Словаччини, Угорщини, Литви, Латвії і Хорватії.

Проте найбільше суперечок викликала політика польської влади щодо ЛГБТ. Зокрема, у 2019 році майже 100 місцевих органів самоврядування Польщі – повітів і воєводств – оголосили себе «вільними від ЛГБТ-ідеології».

Історія почалася з пропозиції Варшави Рафала Тшасковського включити інформацію про ЛГБТ у програму сексуальної освіти. Право-консервативні сили різко на це відреагували.

«Право і справедливість» проштовхнула в парламенті законопроект «Стоп педофілії», який фактично криміналізує сексуальну освіту, адже запроваджує кримінальне покарання за «пропагування сексуальної активності серед неповнолітніх».

Починаючи з березня 2019 року, окремі повіти та воєводства почали ухвалювати резолюції, які проголошували територію «вільною від ЛГБТ-ідеології». Зараз ці зони становлять третину Польщі, концентруючись на сході – зокрема, це Свентокшиське, Підкарпатське, Малопольське та Люблінське воєводства, які вважаються історично найконсервативнішою частиною країни.

Резолюції мають суто декларативний характер, але правозахисники вважають, що такі документи небезпечні тим, що стигматизують та виключають із суспільства гомосексуальних, трансгендерних та інших людей, яких об’єднує абревіатура ЛГБТ+.

У грудні 2019 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує проголошення «вільних від ЛГБТ» зон у Польщі.