ООН закликала режим Лукашенка не використовувати мігрантів у своїх цілях

В організації стурбовані умовами, в яких опинилися мігранти на кордоні ЄС і Білорусі

Організація об'єднаних націй вважає неприйнятною ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Міжнародна організація з міграції (МОМ), яка є складовою ООН, стурбована жахливими умовами, в яких опиняються мігранти на кордоні Євросоюзу. Про це повідомляє сайт організації.

Тривогу агентства ООН, яке займається питаннями міграції, викликає відсутність адекватного доступу до притулку для тих, хто шукає міжнародного захисту і допомоги.

«Організація уважно стежить за ситуацією і підкреслює, що мігрантів не можна використовувати в своїх цілях», - йдеться в повідомленні.

ООН закликала всі держави дотримуватися верховенства закону на кордонах і поважати права людини і свободи мігрантів, незалежно від їх імміграційного статусу.

Як відомо, влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік мігрантів.

Нагадаємо, у Литві показали, як білоруські силовики женуть мігрантів через кордон.

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