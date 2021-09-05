Де у ЄС найдорожчий алкоголь, а де – найдешевший

Аналітики при складанні статистики враховували вартість міцного алкоголю, вина і пива

Названо країни єврозони з дорогим і дешевим алкоголем

У минулому році ціна алкогольних напоїв у «дорогих» і «дешевих» країнах Євросоюзу відрізнялися в більш ніж 2,5 рази. Про це свідчить статистика, яку опублікував Євростат.

Аналізуючи цінову політику, фахівці враховували вартість міцного алкоголю, вина і пива.

Повідомляється, що в цілому по ЄС брався індекс за 100 одиниць.

Топ-3 країни з найдорожчим алкоголем:

Фінляндія (193 індексних пункти);

Ірландія (181);

Швеція (166).

Наступні позиції займають: Греція, Данія та Естонія.

Топ-3 країн з найдешевшим алкоголем:

Угорщина (73 індексних пункти);

Румунія (74);

Болгарія (81).

Наступні за ними: Польща і Чехія.

Норвегія і Ісландія, які входять в Європейську економічну зону, але не є членами блоку, були включені для порівняння – в цих країнах алкогольні напої дорожчі, ніж у лідера – Фінляндії.

Нагадаємо, найвищі ціни на продукти харчування в Європейському Союзі зареєстровані у центральній Європі і Скандинавії. Найнижча вартість продуктів у Східній Європі