Де у ЄС найдорожчий алкоголь, а де – найдешевший

Де у ЄС найдорожчий алкоголь, а де – найдешевшийграфіка
Названо країни єврозони з дорогим і дешевим алкоголем
У минулому році ціна алкогольних напоїв у «дорогих» і «дешевих» країнах Євросоюзу відрізнялися в більш ніж 2,5 рази. Про це свідчить статистика, яку опублікував Євростат.
Аналізуючи цінову політику, фахівці враховували вартість міцного алкоголю, вина і пива.
Повідомляється, що в цілому по ЄС брався індекс за 100 одиниць.
Топ-3 країни з найдорожчим алкоголем:
- Фінляндія (193 індексних пункти);
- Ірландія (181);
- Швеція (166).
Наступні позиції займають: Греція, Данія та Естонія.
Топ-3 країн з найдешевшим алкоголем:
- Угорщина (73 індексних пункти);
- Румунія (74);
- Болгарія (81).
Наступні за ними: Польща і Чехія.
Норвегія і Ісландія, які входять в Європейську економічну зону, але не є членами блоку, були включені для порівняння – в цих країнах алкогольні напої дорожчі, ніж у лідера – Фінляндії.
Нагадаємо, найвищі ціни на продукти харчування в Європейському Союзі зареєстровані у центральній Європі і Скандинавії. Найнижча вартість продуктів у Східній Європі