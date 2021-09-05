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    Де у ЄС найдорожчий алкоголь, а де – найдешевший

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    Аналітики при складанні статистики враховували вартість міцного алкоголю, вина і пива - Де у ЄС найдорожчий алкоголь, а де – найдешевший
    Аналітики при складанні статистики враховували вартість міцного алкоголю, вина і пива
    Фото з відкритих джерел

    Названо країни єврозони з дорогим і дешевим алкоголем

    У минулому році ціна алкогольних напоїв у «дорогих» і «дешевих» країнах Євросоюзу відрізнялися в більш ніж 2,5 рази. Про це свідчить статистика, яку опублікував Євростат.

    Аналізуючи цінову політику, фахівці враховували вартість міцного алкоголю, вина і пива.

    Повідомляється, що в цілому по ЄС брався індекс за 100 одиниць.

    Топ-3 країни з найдорожчим алкоголем:

    • Фінляндія (193 індексних пункти);
    • Ірландія (181);
    • Швеція (166).

    Наступні позиції займають: Греція, Данія та Естонія.

    Топ-3 країн з найдешевшим алкоголем:

    • Угорщина (73 індексних пункти);
    • Румунія (74);
    • Болгарія (81).

    Наступні за ними: Польща і Чехія.

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    Норвегія і Ісландія, які входять в Європейську економічну зону, але не є членами блоку, були включені для порівняння – в цих країнах алкогольні напої дорожчі, ніж у лідера – Фінляндії.

    Нагадаємо, найвищі ціни на продукти харчування в Європейському Союзі зареєстровані у центральній Європі і Скандинавії. Найнижча вартість продуктів у Східній Європі

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    Теги: Швеція ЄС Польща Греція Чехія Естонія Румунія алкоголь Ісландія Фінляндія Данія Угорщина Ірландія статистика Норвегія Болгарія
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    Де у ЄС найдорожчий алкоголь, а де – найдешевший