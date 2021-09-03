Польща збудує новий пункт пропуску на кордоні з Україною

Будувати пункт пропуску буде Підкарпатське воєводство, а Україна прокладе дорогу

На кордоні з Польщею сьогодні було закладено наріжний камінь нового автомобільного пункту пропуску Нижанковичі-Мальховичі. Його будівництво розпочнеться найближчим часом, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Відзначається, що будувати пункт пропуску буде Підкарпатське воєводство, а Україна зі свого боку прокладе до нового пункту пропуску дорогу.

Будівництво траси (Т-14-18) Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий почалося в березні 2021 року, попередньо завершити його планують у грудні 2022 року. Роботи, вартість яких більш як 19 млн євро, виконує польська фірма DROG-BUD Sp. Загалом з'явиться майже 46 км якісної дороги.

Майбутній пункт пропуску розраховано для автомобілів і автобусів вагою до 3,5 тонн. Визначено вартість робіт – 109 000 000 злотих. Побудувати його планують за 4 роки.

Тим часом Польща вводить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Рада міністрів Польщі ініціювала запровадження надзвичайного стану на 30 днів у 115 населених пунктах Підляського та 68 населених пунктах Люблінського воєводств, які межують з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю. Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія».



