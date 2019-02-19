ЄС включив Росію до переліку країн, які порушують права людини



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ЄС засуджуватиме «нехтування і порушення прав людини, де б вони не відбувалися»

Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини

Захист прав людини, демократії та верховенства закону залишається наріжним каменем зовнішньої політики ЄС.

Про це йдеться в постанові, прийнятій у понеділок на Раді ЄС із закордонних справ, пише «Інтерфакс-Україна».

«Європейський Союз і надалі засуджуватиме нехтування і порушення прав людини, де б вони не відбувалися, закликати держави і недержавні суб'єкти запобігати і негайно усувати їх, а також домагатися справедливості і відповідальності», - наголошується в документі.

Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини, поряд з Білоруссю, Бурунді, Камбоджею, Китаєм, Іраном, М'янмою, Саудівською Аравією, Венесуелою, Південним Суданом, Туреччиною, Зімбабве і низкою інших.

Виділяються, на думку ЄС, «неблагополучні» регіони: «Чеченська Республіка (Російська Федерація), незаконно анексовані Російською Федерацією Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, а також райони Східної України, які нині не перебувають під контролем уряду».

ЄС обіцяє рішуче виступати проти застосування тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність форм поводження і покарання. Він вимагає поваги верховенства права, забезпечення свободи вираження поглядів, зокрема, в Інтернеті, свободи мирних зібрань та асоціацій і незалежності судової влади. Він буде особливо стежити за забезпеченням повного, своєчасного і безперешкодного доступу гуманітарних організацій і допомоги нужденному населенню.

Зокрема, ЄС закликає «до безперешкодного доступу механізмів моніторингу прав людини в сепаратистські регіони Абхазії і Південної Осетії».

До слова, напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Вона нагадала, що Європейський Союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні.