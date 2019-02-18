Євросоюз продовжить підтримувати Україну на шляху реформ – Могеріні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні Фото: Радіо Свобода

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що міністри закордонних справ ЄС, які зустрінуться сьогодні у Брюсселі, висловлять тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності України

Міністри закордонних справ ЄС, які зустрінуться сьогодні у Брюсселі, проведуть широку дискусію щодо України, під час якої, як очікується, підтримають зусилля українців на шляху реформ та висловлять тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності країни. Про це перед початком зустрічі заявила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє «Укрінформ».

«Ми проведемо дискусію по Україні. Я щойно знову зустрілася з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Особливо важливо, що ми наближаємось до п’ятої річниці подій на Майдані. Я можу розділити особисті спогади, тому що приблизно у цей час я також була в Україні п’ять років тому, і я добре пам’ятаю очікування та надії народу України. Особливо, коли йдеться про порядок денний реформ, робота над антикорупційним законодавством, — був пройдений довгий шлях, завдяки рішучості українців та підтримці Європейського Союзу», - сказала Високий представник ЄС.

Вона наголосила на тому, що Євросоюз продовжуватиме надавати Україні підтримку, зокрема, у процесі демократичних перетворень та реформ.

«Це особливо важливо у цей рік, коли відбудуться вибори в Україні, і буде дуже важливим зберігати увагу як з боку ЄС, так і від українців, щоб порядок денний реформ був продовжений. Очевидно, ми висловимо нашу незмінну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України», - підкреслила Могеріні.

Вона нагадала, що минулої п’ятниці у Мюнхені провела зустріч з міністром закордонних справ Росії Лавровим, під час ще раз довела позицію ЄС по Україні та щодо подій навколо неї.

«Я дуже чітко знову висловила нашу спільну позицію, позицію Європейського Союзу, щодо наших очікувань у цьому контексті, зокрема, у повному виконанні Мінських угод, а також у здійсненні певних кроків, які ми все ще не бачили від Російської Федерації по Азовському морю та Керченській протоці», - повідомила Високий представник ЄС.

Напередодні Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.