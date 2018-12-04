ЄСПЛ зобов'язав Росію надати медичну допомогу полоненим українським морякам



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Європейський суд з прав людини

Суд залишив в силі вимогу до РФ щодо надання інформації щодо стану здоров`я та умов тримання українських моряків

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ )частково задовільнив заяву України та зобов’язав Росію забезпечити поранених моряків, захоплених Росією 25 листопада у Керченській протоці, відповідним лікуванням.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра юстиції, Уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

Також суд залишив в силі вимогу до РФ щодо надання інформації щодо стану здоров`я та умов тримання українських моряків, яку він не отримав від Росії в строк, встановлений в листі ЄСПЛ від 29 листопаду.

«Україна має подати повноцінну міждержавну заяву до ЄСПЛ щодо порушення прав моряків до 7 січня 2019 року», - додав Ліщина.

Як відомо, Європейський суд з прав людини станом 3 грудня не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків.

Раніше Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

Президент України Петро Порошенко заявив, що 3 грудня Росія на вимогу Європейського суду повідомить про захоплених на Азові моряків.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряки.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

Нині 21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».