Порошенко: Сьогодні Росія на вимогу Європейського суду повідомить про захоплених на Азові моряків



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Президент запевнив, що після нападу та захоплення 25 листопада російськими військовими кораблів ВМС ЗСУ в Керченській протоці Україна всіма доступними засобами бореться за визволення своїх військових

ЄСПЛ зобов’язав РФ надати інформацію щодо захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; наданої медичної допомоги

Російська Федерація сьогодні, 3 грудня, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини має надати інформацію щодо захоплення та підстав для утримання українських моряків. Про це заявив президент Петро Порошенко на форумі «70 років Загальній декларації прав людини: порядок денний для України».

За словами президента, Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України вже виніс термінове і важливе рішення – зобов’язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; наданої медичної допомоги.

«Цю інформацію уряд Російської Федерації має надати сьогодні», - зазначив голова держави.

Він запевнив, що після нападу та захоплення 25 листопада російськими військовими кораблів ВМС ЗСУ в Керченській протоці Україна всіма доступними засобами бореться за визволення своїх військових.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що російські прикордонники обстріляли українські судна в нейтральних водах, що підтверджує версію України. Там також прийшли до висновку, що метою дій російських прикордонників було ураження моряків.