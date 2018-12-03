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    Порошенко: Сьогодні Росія на вимогу Європейського суду повідомить про захоплених на Азові моряків

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    Президент запевнив, що після нападу та захоплення 25 листопада російськими військовими кораблів ВМС ЗСУ в Керченській протоці Україна всіма доступними засобами бореться за визволення своїх військових - Порошенко: Сьогодні Росія на вимогу Європейського суду повідомить про захоплених на Азові моряків
    Президент запевнив, що після нападу та захоплення 25 листопада російськими військовими кораблів ВМС ЗСУ в Керченській протоці Україна всіма доступними засобами бореться за визволення своїх військових

    ЄСПЛ зобов’язав РФ надати інформацію щодо захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; наданої медичної допомоги

    Російська Федерація сьогодні, 3 грудня, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини має надати інформацію щодо захоплення та підстав для утримання українських моряків. Про це заявив президент Петро Порошенко на форумі «70 років Загальній декларації прав людини: порядок денний для України».

    За словами президента, Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України вже виніс термінове і важливе рішення – зобов’язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; наданої медичної допомоги.

    «Цю інформацію уряд Російської Федерації має надати сьогодні», - зазначив голова держави.

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    Він запевнив, що після нападу та захоплення 25 листопада російськими військовими кораблів ВМС ЗСУ в Керченській протоці Україна всіма доступними засобами бореться за визволення своїх військових.

    Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

    Розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що російські прикордонники обстріляли українські судна в нейтральних водах, що підтверджує версію України. Там також прийшли до висновку, що метою дій російських прикордонників було ураження моряків.

     

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