Росія не відповіла ЄСПЛ на запит про захоплених українських моряків



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Раніше Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків

У суді порекомендували повторно звернутися за інформацією у вівторок

Європейський суд з прав людини станом на 18:00 понеділка, 3 грудня, не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь ЄСПЛ на відправлений запит.

«Суд ще не отримав відповідей від російського уряду», - повідомили в ЄСПЛ у відповідь на питання про те, чи надала РФ інформацію про захоплення українських моряків у Керченській протоці і юридичні підстави їхнього утримання, місця їхнього утримання, завдані поранення і надану медичну допомогу.

У суді порекомендували повторно звернутися за інформацією у вівторок.

Раніше Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні Росія на вимогу Європейського суду повідомить про захоплених на Азові моряків.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряки.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

Нині 21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».