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    Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ відзвітувати про українських моряків

    • Розсилка
    Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ відзвітувати про українських моряків

    Уряд Росії має надати інформацію про українських моряків до наступного понеділка

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків

    Про це повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина на своїй сторінці у Facebook.

    «У відповідь на заяву Уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену зобов'язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень та наданої медичної допомоги», - написав Ліщина.

    Він додав, що цю інформацію уряд Росії має надати до наступного понеділка.

    Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

    Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

    Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

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