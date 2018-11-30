Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ відзвітувати про українських моряків

Уряд Росії має надати інформацію про українських моряків до наступного понеділка

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків

«У відповідь на заяву Уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену зобов'язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень та наданої медичної допомоги», - написав Ліщина.

Він додав, що цю інформацію уряд Росії має надати до наступного понеділка.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.