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    У світі

    «Євробачення-2019» подивилися понад 180 млн глядачів

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    <p>&laquo;Євробачення&raquo; в YouTube подивилися 40 мільйонів глядачів</p> - «Євробачення-2019» подивилися понад 180 млн глядачів

    «Євробачення» в YouTube подивилися 40 мільйонів глядачів

    Фінал конкурсу, який відбувся 18 травня і тривав чотири години, привернув 36,7% аудиторії

    Музичний конкурс «Євробачення-2019», який відбувся в Ізраїлі, дивилися 182 мільйони глядачів по всьому світу.

    Про це 28 травня повідомили в Європейській мовній спілці. 

    Фінал конкурсу, який відбувся 18 травня і тривав чотири години, привернув 36,7% аудиторії. Це на 1% більше, ніж у 2018 році. «Євробачення» в YouTube подивилися 40 мільйонів глядачів. Більшість з них - молодші за 35 років.

    Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

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