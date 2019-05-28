«Євробачення-2019» подивилися понад 180 млн глядачів



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«Євробачення» в YouTube подивилися 40 мільйонів глядачів

Фінал конкурсу, який відбувся 18 травня і тривав чотири години, привернув 36,7% аудиторії

Музичний конкурс «Євробачення-2019», який відбувся в Ізраїлі, дивилися 182 мільйони глядачів по всьому світу.

Про це 28 травня повідомили в Європейській мовній спілці.

Фінал конкурсу, який відбувся 18 травня і тривав чотири години, привернув 36,7% аудиторії. Це на 1% більше, ніж у 2018 році. «Євробачення» в YouTube подивилися 40 мільйонів глядачів. Більшість з них - молодші за 35 років.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.