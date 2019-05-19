Переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів



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Дункан Лоуренс

Перша трійка фіналістів: Нідерланди, Італія, Росія

У Тель-Авіві завершився гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». На сцені «Євробачення» виступили учасники від країн «великої п’ятірки» - Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія - і країни-господині конкурсу Ізраїлю, а також два десятки виконавців, відібраних в першому та другому півфіналах.

Таким чином, у фіналі глядачі та журі побачили 26 номерів учасників «Євробачення-2019».

Так, за результатами членів журі 239 балів набрала Швеція, 237 - Північна Македонія, 231 бал - Нідерланди.

Зазначимо, що зазвичай дружні до Росії члени журі з Білорусі не дали Сергію Лазарєву жодного балу.

Натомість за результати голосування журі та глядачів переможцем цьогорічного «Євробачення» став представник Нідерландів Дункан Лоуренс.

Перша трійка фіналістів виглядає наступним чином:

Нідерланди (Дункан Лоуренс/ Duncan Laurence ) - 492 бали Італія - (Махмуд/ Mahmood ) - 465 балів Росія (Сергій Лазарєв/ Sergey Lazarev ) - 369 балів

Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.