Переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів

Перша трійка фіналістів: Нідерланди, Італія, Росія

У Тель-Авіві завершився гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». На сцені «Євробачення» виступили учасники від країн «великої п’ятірки» - Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія - і країни-господині конкурсу Ізраїлю, а також два десятки виконавців, відібраних в першому та другому півфіналах.

Таким чином, у фіналі глядачі та журі побачили 26 номерів учасників «Євробачення-2019».

Так, за результатами членів журі 239 балів набрала Швеція, 237 - Північна Македонія, 231 бал - Нідерланди.

Зазначимо, що зазвичай дружні до Росії члени журі з Білорусі не дали Сергію Лазарєву жодного балу.

Натомість за результати голосування журі та глядачів переможцем цьогорічного «Євробачення» став представник Нідерландів Дункан Лоуренс.

The winner of the Eurovision Song Contest 2019 is Duncan Laurence, representing The Netherlands with his song, Arcade!



