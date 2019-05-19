Переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів
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Перша трійка фіналістів: Нідерланди, Італія, Росія
У Тель-Авіві завершився гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». На сцені «Євробачення» виступили учасники від країн «великої п’ятірки» - Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія - і країни-господині конкурсу Ізраїлю, а також два десятки виконавців, відібраних в першому та другому півфіналах.
Таким чином, у фіналі глядачі та журі побачили 26 номерів учасників «Євробачення-2019».
Так, за результатами членів журі 239 балів набрала Швеція, 237 - Північна Македонія, 231 бал - Нідерланди.
Зазначимо, що зазвичай дружні до Росії члени журі з Білорусі не дали Сергію Лазарєву жодного балу.
Here is the scoreboard after all the jury votes.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/q3vpPg1NWa— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
Натомість за результати голосування журі та глядачів переможцем цьогорічного «Євробачення» став представник Нідерландів Дункан Лоуренс.
The winner of the Eurovision Song Contest 2019 is Duncan Laurence, representing The Netherlands with his song, Arcade!— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
https://t.co/8ppA7om1Py@dunclaurence#DareToDream #Eurovision #NLD pic.twitter.com/iVduYXZY0y
Перша трійка фіналістів виглядає наступним чином:
- Нідерланди (Дункан Лоуренс/Duncan Laurence) - 492 бали
- Італія - (Махмуд/Mahmood) - 465 балів
- Росія (Сергій Лазарєв/Sergey Lazarev) - 369 балів
Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.
Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».
Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.