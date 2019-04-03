Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit



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Безвізовий режим надається за принципом взаємності

Домовленість була затверджена 2 квітня послами ЄС та Європарламентом

Євросоюз і Велика Британія матимуть безвізовий режим для короткострокових подорожей своїх громадян після Brexit.

Таку позицію підтримали Рада ЄС і Європарламент, виходячи з принципу взаємності у візовому питанні з урядом Великої Британії, повідомляє «Укрінформ».

«Рада ЄС і Європарламент домовилися, що після Brexit, громадяни Сполученого Королівства, які прибуватимуть до Шенгенської зони для короткотермінового перебування (90 днів упродовж 180-ти) повинні мати безвізовий режим такої подорожі. Ця домовленість була затверджена учора послами ЄС від імені Ради, а також комітетом ЄП із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ», - повідомили у керівній інституції.

Далі, за процедурою, це рішення мають формально затвердити Європарламент та Рада ЄС.

Як відзначають у Євросоюзі, безвізовий режим надається за принципом взаємності. Адже, як відомо, уряд Великої Британії вже заявив, що не вимагатиме віз для короткострокових подорожей від громадян ЄС.

«У випадку, якщо Велика Британія запровадить візові вимоги до громадян хоча б однієї країни-члена ЄС, то буде застосований механізм взаємності і три інституції Євросоюзу і країни-члени вживатимуть негайних заходів для його реалізації», - наголосили в ЄС.