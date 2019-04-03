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    У світі

    В Євросоюзі відреагували на прохання Мей про відтермінування Brexit

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    <span>Прем'єр Великої Британії Тереза Мей</span> - В Євросоюзі відреагували на прохання Мей про відтермінування Brexit
    Прем'єр Великої Британії Тереза Мей

    Дональд Туск натякнув, що в Єврораді готові дати ще час на підготовку договору

    Голова Європейської ради Дональд Туск у відповідь на прохання британського прем'єра Терези Мей про чергову відстрочку Brexit запропонував «набратися терпіння», натякнувши, що в Єврораді готові дати ще час на підготовку договору.

    «Навіть враховуючи, що після сьогоднішнього дня, ми не знаємо, чим це закінчиться, давайте наберемося терпіння», - написав Туск у Twitter.

    У той же час глава фракції Європарламенту «Альянс лібералів і демократів за Європу» Гі Верхофстадт, який брав участь в переговорній команді ЄС з Brexit, побачив у проханні Терези Мей пошук компромісу і шанс виходу з глухого кута.

    «Добре, що прем'єр-міністр Тереза Мей шукає компроміс між сторонами. Краще пізно, ніж ніколи», - зазначив Верхофстадт.

    Напередодні парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

    2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

    Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

    Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

    Як повідомлялося, у березні Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

    Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.

    Джерело: РБК-Україна

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